Trafik kazasında ağır yaralanan tır şoförü, Havza Fizik Tedavi Merkezi'nde şifa buldu

VEYSEL ALTUN - Geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 36 yaşındaki tır şoförü Muhittin Eraslan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Elazığ'da 7 ay önce kullandığı tırla trafik kazası geçiren Eraslan'ın sol kolu ezilerek kesilme seviyesine geldi, omurga, kaburga ve bacağında 8 kırık oluştu.

Elazığ'daki hastanede ilk tedavisi yapılan Eraslan, anestezi teknikeri arkadaşının tavsiyesiyle Malatya'ya sevk edildi ve kolu kesilmekten kurtarıldı.

Kazanın ardından yürüyemeyen, tavsiye üzerine OMÜ Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelen Eraslan, 3 aylık tedavinin ardından şifa bularak taburcu edildi.

- Hastalara kişiye özel tedavi uygulanıyor

Rehabilitasyon merkezinin sorumlu hekimi Prof. Dr. İlker İlhanlı, AA muhabirine, merkezlerinde bel ve boyun fıtığı ile kireçlenme gibi hastalığı olanlara kaplıca desteğiyle fizik tedavi uygulamaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Nörolojik ve ortopedik rahatsızlıklarda da rehabilitasyon programı uyguladıklarına değinen İlhanlı, trafik kazası geçiren Eraslan'ın rehabilitasyon için merkezlerine geldiğini belirtti.

Kaza sonucu Eraslan'ın vücudunun sol tarafında ciddi ezikler meydana geldiğini, sol kolunun tamamına yakınının ezildiğini anlatan İlhanlı, "Hastamıza kişiye özel rehabilitasyon programı uyguladık. Tedavi neticesinde hastamızın kolu tamamen düzeldi diyebiliriz. Omurga ve kaburga kırığı vardı, bacağından operasyon geçirmişti. Bize geldiğinde tekerlekli sandalyede olan hastamız şu anda yürür vaziyete geldi." dedi.

Hastalara rehabilitasyon sürecinde önce standart, iyileşme sürecine girdiğinde kişiye özgü tedavi uyguladıklarını kaydeden İlhanlı, "Hastadaki gelişmelere binaen birtakım değişiklikler yapabiliyoruz. Yapılması gereken egzersizlerde, hareketlerde ya da kullanılacak cihazlarda değişiklikler yapabiliyoruz. Oldukça dinamik bir süreç oluyor." ifadelerini kullandı.

Merkezde görevli fizyoterapist Furkan Kayalar da kaza geçiren Eraslan'ın kendilerine başvurduğunda tekerlekli sandalyede olduğunu, psikolojik olarak da zor bir süreçten geçtiğini vurguladı.

İlk aşamada psikolojik destekte bulunduklarını, hastanın da iyileşmek istemesiyle tedaviye başladıklarını dile getiren Kayalar, "3 aylık tedavi programı izledik. Hastamızda en güzel şey, buraya gelirken tekerlekli sandalyeyi sürerek gelmesi, çıkarken kendi aracını kullanarak elinde poşetini, çantasını taşıyarak, yürüyerek çıkmasıydı." diye konuştu.