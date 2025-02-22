Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, 21 yaş altı kategorisi bireyselde 4 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonasının dördüncü gününde 25 ülkeden sporcular, 21 yaş altı kategorisinde klasik, makaralı yay ve barebow (yalın yay) branşlarında bireysel final atışları yaptı.

Klasik yay erkeklerde Berkay Akkoyun altın, Mustafa Özdemir ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda ise Elif Gökkır birinciliğe ulaşırken, Dünya Yenihayat gümüş madalya elde etti.

Makaralı yay erkeklerde Eren Kırca altın, Batuhan Levent Sağlam gümüş, Yağız Sezgin da bronz madalyaya ulaştı. Kadınlarda da Begüm Yuva altın madalya alırken, Hatice Eftal Köse gümüş madalya kazandı.

Barebow erkeklerde bağımsız sporcu Viktor Darkhanov altın madalya aldı. Kadınlarda İtalyan sporcu Linda Grazzani birinciliğe ulaşırken, Ecem Dilara Deniz gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, günü toplamda 9 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı.

Şampiyona yarın sona erecek.