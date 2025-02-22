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        Samsunspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Reeder Samsunspor'u 3-2 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 22:07 Güncelleme: 22.02.2025 - 22:45
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        Samsunspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Reeder Samsunspor'u 3-2 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Palut, Samsunspor'un ligin iyi ekiplerinden biri olduğunu dile getirdi.

        Samsunspor'un fizik gücünün yüksek olduğunu anlatan Palut, "Ligin son periyoduna baktığımız zaman aslında fikstür olarak kolay değil. Beş haftanın dördünde Başakşehir, Samsun, Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynayacağımız bir fikstür. Maçların içine girdiğimiz zaman hiçbir maçta rakibe üstünlüğü vermeyen bizdik. Ama kırılma anlarının aleyhimize gelişmesi, son dakika golleri ya da sahada eksik kalmalarımız gibi... Bu periyodu oyun olarak baş başa geçsek de sonuç olarak çok kötü sürdürüyorduk. Bu periyodun bir sonraki maçı ligin flaş takımı Samsunspor'a karşı Samsun'daydı. Bu da ayağa kalkma maçı olarak kağıt üzerinde gerçekten zor bir maçtı." diye konuştu.

        İlhan Palut, Samsunspor'un sahasında iyi oynadığını vurgulayarak, "Özellikle maç başlangıcına çok dikkat etmek istedik. Şanssız bir golle de olsa 1-0 geriye düştük. Daha sonra ayağımızdaki topu kaptırıp ikinci golü yedik. İlk yarı 2-0 bitti. İlk yarı dengeli bir oyun şeklindeydi. Hem zor maç hem deplasman hem de formda bir rakip. Bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Zaten ilk yarı bir oyuncu değişiklik hakkımızı kullanmıştık. 3 değişiklik yaptım ve sistemi değiştirdim. Amacım bir kere sahadaki enerjiyi değiştirmek, rakibin bizim adımıza düşündüğü oyun ezberini sekteye uğratmaktı." ifadelerini kullandı.

        Yaptıkları değişikliklerle 3 gol bulduklarını belirten Palut, şunları kaydetti:

        "Her şeyden önce 3 puana ihtiyacımız vardı. Kötü bir periyot yaşadık ve ligin dibine doğru yaklaşmaya başlamıştık. Hala da bu konuda rahat olduğumuzu söyleyemem. Üç puan çok önemliydi. Böyle iyi bir takıma karşı geriden gelip kazanmak, ikinci yarı sahada iyi mücadele etmek, takımıma inşallah bundan sonraki süreçte öz güven olarak yansıyacaktır. Çünkü Rizespor'un en büyük sorunu maçlar arası istikrarsızlık, oyunun içinde devreler arası istikrarsızlık ve oyunun belli periyotlarında bir anda sahadan kaybolan bir takım görüntüsüydü. Bu, bize istikrarın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir maç oldu. Buradan kar olarak 3 puanın alıp cebimize koymamız gerekiyor. Oyuncularımı kutluyorum."

        Bu arada maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Çaykur Rizesporlu futbolcu Papanikolaou'un omuzunun çıktığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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