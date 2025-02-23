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        19 Mayıs Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

        19 Mayıs Belediyesi kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:39 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:42
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        19 Mayıs Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği
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        19 Mayıs Belediyesi kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama desteğinde bulundu.

        Soğuk hava şartlarında sokak hayvanlarının aç kalmaması için Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarına mama ve su bıraktı.

        Belediye ekipleri parklar, sokaklar ve belirlenen besleme noktalarına mama dağıtırken, aynı zamanda hasta ve yaralı hayvanlar için veteriner hizmetlerini de sürdürüyor.

        Kış aylarında sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını belirten Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, bu konuda duyarlı davrandıklarını ve düzenli olarak besleme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

        Topaloğlu, "Olumsuz hava koşulları yalnızca bizleri değil, sokakta yaşayan can dostlarımızı da olumsuz etkiliyor. Onların aç kalmaması için ekiplerimiz düzenli olarak mama ve su desteği sağlıyor. Tüm vatandaşlarımızı da sokak hayvanları için kapılarının önüne bir kap su ve mama bırakmaya davet ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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