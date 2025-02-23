Samsun'da Genç Gönüllülerden kuşlara yem desteği

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Kar yağışı gençleri heyecanlandırdı. Onlar karın tadını çıkarırken, bir yandan da yem bulmakta zorlanan kuşlara kar üzerine yem bırakarak duyarlılık gösterdiler." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.