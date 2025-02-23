Samsun'da Genç Gönüllülerden kuşlara yem desteği
Samsun'un Bafra ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için parka yem bırakıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için parka yem bırakıldı.
Bafra Gençlik Merkezi gönüllüleri, kar yağışının ardından beyaza bürünen Alparslan Türkeş Parkı'nda kuşlar için kar üzerine yem serpti.
Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Kar yağışı gençleri heyecanlandırdı. Onlar karın tadını çıkarırken, bir yandan da yem bulmakta zorlanan kuşlara kar üzerine yem bırakarak duyarlılık gösterdiler." dedi.
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