Kızılırmak Nehri ve tarihi Çetinkaya Köprüsü beyaz örtüyle kaplandı

Samsun'un Bafra ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kızılırmak Nehri'nin çevresi ve tarihi Çetinkaya Köprüsü'nü beyaza bürüdü.

İlçede dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20 santimetreye kadar ulaştı.

Kar yağışının en güzel manzaraları oluşturduğu yerlerden biri ise Kızılırmak Nehri ve üzerindeki tarihi Çetinkaya Köprüsü oldu.

Beyaz örtüyle kaplanan nehir çevresi ve 1937 yılında inşa edilen 7 kemerli, 250 metre uzunluğundaki köprü dronla görüntülendi.

Yetkililer, kar yağışının ve soğuk havanın etkili olduğu bölgelerde vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, buzlanmaya karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.