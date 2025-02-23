Samsun, Amasya, Sinop ve Tokat'ta kar nedeniyle 385 yerleşim biriminin yolu kapandı
Samsun, Amasya, Sinop ve Tokat'ta kar nedeniyle 385 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Samsun, Amasya, Sinop ve Tokat'ta kar nedeniyle 385 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Samsun Valiliğinden alınan bilgiye göre, 67 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Amasya'da ise 16 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Tokat'ta kar yağışı sonrası 20, Sinop'ta ise 282 köy yolu ulaşıma kapandı.
Samsun'da Büyükşehir Belediyesi, Amasya, Sinop ve Tokat'ta da İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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