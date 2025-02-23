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        Samsun, Amasya, Sinop ve Tokat'ta kar nedeniyle 385 yerleşim biriminin yolu kapandı

        Samsun, Amasya, Sinop ve Tokat'ta kar nedeniyle 385 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 13:48 Güncelleme: 23.02.2025 - 13:48
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        Samsun, Amasya, Sinop ve Tokat'ta kar nedeniyle 385 yerleşim biriminin yolu kapandı
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        Samsun, Amasya, Sinop ve Tokat'ta kar nedeniyle 385 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Samsun Valiliğinden alınan bilgiye göre, 67 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Amasya'da ise 16 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Tokat'ta kar yağışı sonrası 20, Sinop'ta ise 282 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Samsun'da Büyükşehir Belediyesi, Amasya, Sinop ve Tokat'ta da İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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