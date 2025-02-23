Bafra TSO'da işletmelere yönelik seminer düzenlendi
Samsun'un Bafra ilçesinde, tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı sektörlerindeki işletmelere seminer verildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı sektörlerindeki işletmelere seminer verildi.
Bafra TSO ve KOSGEB Samsun İl Müdürlüğü iş birliğiyle TSO Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerde, tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı sektörlerindeki işletmelere İstihdamı Koruma Destek Programı hakkında bilgi verildi.
KOSGEB Samsun İl Müdürü Nebahat Livağoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen seminerde, programın detayları, işletmelerin çalışan başına 2.500 TL hibe desteği alabileceği, destek süresi, başvuru şartları ve süreçleri hakkında detaylı açıklamalar yapıldı.
İşletmelerin bu destekten en verimli şekilde nasıl yararlanabileceği konusunda öneriler paylaşıldı.
Bafra TSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tunç, seminerin önemine değinerek, "Bafra TSO olarak üyelerimizin devlet desteklerinden maksimum düzeyde faydalanabilmesi için bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceğiz." dedi.
Seminer sonunda katılımcılar, Nebahat Livağoğlu'na sorularını yönelterek program hakkında detaylı bilgi aldı.
Soru-cevap bölümünde işletmelerin merak ettiği konulara açıklık getirildi.
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