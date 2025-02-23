Bafra TSO'da işletmelere yönelik seminer düzenlendi

Bafra TSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tunç, seminerin önemine değinerek, "Bafra TSO olarak üyelerimizin devlet desteklerinden maksimum düzeyde faydalanabilmesi için bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceğiz." dedi.

İşletmelerin bu destekten en verimli şekilde nasıl yararlanabileceği konusunda öneriler paylaşıldı.

Bafra TSO ve KOSGEB Samsun İl Müdürlüğü iş birliğiyle TSO Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerde, tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı sektörlerindeki işletmelere İstihdamı Koruma Destek Programı hakkında bilgi verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.