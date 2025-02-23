Samsun'da yakalanan şüphelinin uyuşturucu saklamak için ev kiraladığı ortaya çıktı

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve özellikle gençlerin korunması için kararlılıkla mücadeleye devam edileceği belirtildi.

Kiralanan evlerde arama yapan ekipler, 30 bin sentetik ecza hapı, 475 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram kokain, 348 uyuşturucu hap, 5 gram esrar ile 3 hassas terazi ele geçirdi.

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