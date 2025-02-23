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        Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'ndan 2 gümüş, 1 bronz madalya

        Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, takım yarışmalarında 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 15:33 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:40
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        Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'ndan 2 gümüş, 1 bronz madalya
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        Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, takım yarışmalarında 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

        İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde 25 ülkeden sporcular, büyükler takım kategorisinde klasik ve makaralı yay final atışlarını yaptı.

        Klasik yay kadınlarda İtalya (Lucilla Boari, Roberta Di Francesco ve Chiara Rebagliati) altın, Slovakya (Denisa Barankova, Elena Bendikova ve Kristina Druskova) gümüş, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı ve Gizem Özkan'dan oluşan Türk Milli Takımı ise bronz madalya elde etti.

        Erkeklerde de İtalya (Matteo Borsani, Massimilano Mandia ve Alessandro Paoli) altın madalyanın sahibi olurken Mete Gazoz, Berkin Tümer ve Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Türk Milli Takımı gümüş, Moldova (Andrei Belici, Dan Olaru ve Sergiu Sorici) ise bronz madalya aldı.

        Makaralı yay kadınlarda yine İtalya (Giulia Di Nardo, Elisa Roner ve Marcalla Tonioli) zirvede yer aldı. Hazal Burun, Oğuz Emine Rabia ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan Türk Milli Takımı gümüş, İzlanda (Anna Maria Alfredsdottir, Freyle Dis Benediktsdottir ve Eowyn Mamalias) ise bronz madalya kazandı.

        Milli sporcular Zeynep Köse, Fatma Maraşlı ve Gizem Özkan, basın mensuplarına, Avrupa Şampiyonası'nda derece yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

        Organizasyon, bireysel final atışlarıyla sürüyor.

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        Galeri
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