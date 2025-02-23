Samsun-Sinop kara yolunda kar küreme çalışmaları devam ediyor
Samsun'un 19 Mayıs, Alaçam, Bafra ve Yakakent ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Sinop kara yolunda kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Samsun'un 19 Mayıs, Alaçam, Bafra ve Yakakent ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Sinop kara yolunda kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Karayolları ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediği güzergahta, yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Ekipler, özellikle yüksek kesimlerde ve kar kalınlığının arttığı bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Samsun-Sinop kara yolunun yanı sıra ilçelerdeki köy ve mahalle yollarında da kar küreme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve kar lastiği kullanmaları konusunda uyardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.