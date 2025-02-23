Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Emniyeti MSÜ sınavına giren öğrenciler için seferber oldu

        Samsun'da kar nedeniyle, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) geç kalan öğrencilere polisler ulaşım desteği sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 18:47 Güncelleme: 23.02.2025 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Emniyeti MSÜ sınavına giren öğrenciler için seferber oldu
        ABONE OL

        Samsun'da kar nedeniyle, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) geç kalan öğrencilere polisler ulaşım desteği sağladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın talimatıyla harekete geçen İlkadım, Atakum ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 45 öğrenci ve ailelerini sınav yerlerine ulaştırdığı belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Sabahın erken saatlerinde başlatılan bu destek harekatında, polis ekipleri karın yoğun olduğu yolları dikkatle aşarak öğrenci ve ailelerini güvenle sınav merkezlerine ulaştırdı. Bu dikkatli ve özenli organizasyon, sınav öncesi öğrencilere rahat bir nefes aldırdı ve ailelere çocuklarının yanında olmanın huzurunu yaşattı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün bu özverili çabası, öğrencilerin eğitim yolculuklarında destekleyici bir ortam sağlamanın yanı sıra, ailelerin de çocuklarıyla birlikte güvende hissetmelerine olanak tanıyarak, toplumsal dayanışmanın ve empatinin güzel bir örneğini sergiledi. Emniyet güçleri, zorlu kış şartlarında bile eğitime erişimin kesintisiz sürdürülmesi için gerekli her türlü desteği sunmaya kararlı."

        Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin okullara ulaştırıldığı anların görüntülerini de paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        Boşanma şartları belli oldu
        Boşanma şartları belli oldu
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"

        Benzer Haberler

        Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası sona erdi
        Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası sona erdi
        Samsun-Sinop kara yolunda kar küreme çalışmaları devam ediyor
        Samsun-Sinop kara yolunda kar küreme çalışmaları devam ediyor
        Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'ndan 2 gümüş, 1 bron...
        Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'ndan 2 gümüş, 1 bron...
        Samsun'da yakalanan şüphelinin uyuşturucu saklamak için ev kiraladığı ortay...
        Samsun'da yakalanan şüphelinin uyuşturucu saklamak için ev kiraladığı ortay...
        Uyuşturucuyu saklamak için 3 ev kiralamış
        Uyuşturucuyu saklamak için 3 ev kiralamış
        Öğrenciler hem üretiyor hem kazanıyor
        Öğrenciler hem üretiyor hem kazanıyor