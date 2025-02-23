Bafra'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Bafra ilçesinde, iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangında ev kullanılamaz hale geldi.
İsmet Paşa Mahallesi Fatih İlk Okulu Geçidi Sokak'ta Korkut S.(40)'ye ait iki katlı evde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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