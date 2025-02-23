Samsun'da vatandaşlar kardan peribacaları yaptı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde vatandaşlar kardan peribacaları yaptı.

İlçede etkili olan kar yağışının ardından Ondokuz Mayıs Mahallesi'nde bir grup vatandaş karda eğlenmek için çıktıkları bahçede kardan adam yapmak istedi.

Aralarından bir kişinin önerisi üzerine vatandaşlar kardan adam yerine Kapadokya'da en çok fotoğraf çekilen yerlerin başında gelen, "Üç Güzeller" adıyla bilenen üç peribacasını yapmaya karar verdi.

Aralarında çocuklar ve yetişkinlerin olduğu grup kardan "Üç Güzeller"i yaptıktan sonra fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Murat Balcı, AA muhabirine, kardan yaptıkları peribacalarına diğer vatandaşların da ilgi gösterdiklerini ve fotoğraf çektirdiklerini söyledi.

Balcı, "Malum, herkes gibi biz de kışın heyecanını yaşıyoruz. Bugün apartmandaki komşularımız ve çocuklarla birlikte bir etkinlik yapalım dedik. Önce kardan adam yapmayı düşündük, sonra kardeşimizin fikriyle peribacalarını yapmaya karar verdik. 'Üç Güzeller'i yaptık. Herkes kardan adam yaparken biz farklı bir şey denemek istedik. Güzel oldu, ilgi gördü." ifadelerini kullandı.