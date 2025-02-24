Samsun ve Kastamonu'da 599 yerleşim biriminin yolu kapandı

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlkadım'da 2, Atakum'da 7, Alaçam'da 16, Bafra'da 43, Havza'da 2, 19 Mayıs'ta 3, Salıpazarı'nda 7, Terme'de 1 ve Yakakent'te 3 olmak üzere toplam 84 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

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