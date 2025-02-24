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        Samsun ve Kastamonu'da 599 yerleşim biriminin yolu kapandı

        Samsun ve Kastamonu'da kar nedeniyle 599 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:38 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:38
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        Samsun ve Kastamonu'da 599 yerleşim biriminin yolu kapandı
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        Samsun ve Kastamonu'da kar nedeniyle 599 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlkadım'da 2, Atakum'da 7, Alaçam'da 16, Bafra'da 43, Havza'da 2, 19 Mayıs'ta 3, Salıpazarı'nda 7, Terme'de 1 ve Yakakent'te 3 olmak üzere toplam 84 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        AFAD ekipleri 79, sağlık ekipleri ise 77 ihbarı çözüme kavuşturdu.

        Ekipler kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Kastamonu'da ise kar yağışı nedeniyle 515 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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