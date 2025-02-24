Samsun'da 4 günde, karda mahsur kalan 96 kişi kurtarıldı, 62 hastaya ulaşıldı

Samsun'da 4 gündür etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ekipler, farklı noktalarda mahsur kalan 96 vatandaşı kurtardı, 62 hastaya ulaştı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılay Samsun Şubesi ekiplerine, yoğun kar yağışı sonrası fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Samsun genelinde devam eden kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının ilk anından itibaren toplam 493 ekip ve 1089 personel ile karla mücadele çalışmalarına destek olan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, güvenli trafik akışını sağlayarak tüm cadde ve sokakları 7/24 izlediğini, olumsuzluğa anında müdahale edildiğini vurgulayan Tavlı, ayrıca, polis ekiplerinin Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşmakta güçlük çeken 45 öğrenciyi sınava girecekleri okullara güvenli şekilde ulaştırdığını belirtti.

Tavlı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de özverili şekilde çalıştığına işaret ederek, "Kar yağışının ilk anından itibaren gündüz 167 ekip, 296 personel ve 102 araç, geceleri ise 103 ekip, 197 personel ve 89 araç ile yolların trafiğe açık tutulması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürüten Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ve belediye ekiplerine yönlendirme desteği sağlayan, devriyelerle uyarı ve ikazlarda bulunulan, mahsur kalma ihbarları sonrası 28 vatandaşımızı ikametlerine ulaştıran, 8 vatandaşımızın gıda temini başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan tüm personele teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin de gelen tüm ihbarlara duyarlı davrandığını, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ana çözüm ortakları ile koordinasyonu sağladığını aktaran Tavlı, şunları kaydetti:

"Ekipler 68 mahsur kalma ihbarına istinaden vatandaşlarımızın güvenli bölgeye intikalini sağladı. Çığ tehlikesi bulunan 7 ilçedeki 16 mahalle ve 20 lokasyona ekipler göndererek kontroller yaptırdı. Çığ riski olan yerlerdeki insan hareketliliğini önlemeye yönelik uyarılarda bulundu. Bünyesindeki 7 araç ve 70 personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Samsun Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. 59 ambulans/UMKE aracı ve 171 personeliyle talepte bulunan 62 vatandaşımıza ulaşarak, 55'ini tedavisi sağlanmak üzere evlerinden alıp hastanelerimize ulaştırdı.