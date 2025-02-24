19 Mayıs ilçesinde yol açma çalışmaları devam ediyor

Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi amacıyla 19 Mayıs Belediyesi ekipleri Samsun Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle özellikle Nebiyan bölgesinde yer alan merkeze uzak mahallelerde yol açma çalışmalarına devam ediyor.

19 Mayıs Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde kardan kapanan yolların açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.