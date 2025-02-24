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        19 Mayıs ilçesinde yol açma çalışmaları devam ediyor

        19 Mayıs Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde kardan kapanan yolların açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:48 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:12
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        19 Mayıs ilçesinde yol açma çalışmaları devam ediyor
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        19 Mayıs Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde kardan kapanan yolların açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

        Bölgedeki kuvvetli kar yağışının ardından ilçe beyaza büründü.

        Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi amacıyla 19 Mayıs Belediyesi ekipleri Samsun Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle özellikle Nebiyan bölgesinde yer alan merkeze uzak mahallelerde yol açma çalışmalarına devam ediyor.

        Vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması amacıyla Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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