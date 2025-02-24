Samsun'da vefat eden Kıbrıs gazisi Ali Meriç son yolculuğuna uğurlandı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ali Meriç'in cenazesi toprağa verildi.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ali Meriç'in cenazesi toprağa verildi.
İlçede kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Meriç için askeri tören düzenlendi.
Meriç'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Karagöl Mahallesi Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Meriç'in cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Meriç'in yakınlarının yanı sıra 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
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