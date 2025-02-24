Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra Adliyesinin lojman sayısı artırıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde görev yapan hakim ve savcıların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla Bafra Adliyesinin lojman sayısı artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:54 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra Adliyesinin lojman sayısı artırıldı
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde görev yapan hakim ve savcıların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla Bafra Adliyesinin lojman sayısı artırıldı.

        Adalet Bakanlığının onayıyla 9 yeni daire satın alınarak lojman kapasitesi artırıldı.

        Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, yapılan çalışmalar sonucunda lojman sayısının 29'a yükseldiğini ve bu sayede meslektaşlarının konut ihtiyacının büyük ölçüde karşılanacağını belirtti.

        Yeni alınan dairelerin Ağustos 2025'te teslim edilmesi planlanıyor. Başsavcı Aksoy, müteahhit firmanın haziran ayına kadar daireleri hazır hale getirme konusundaki kararlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Başsavcı Aksoy, bu süreçteki katkılarından dolayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a teşekkürlerini iletti. Ayrıca, İdari İşler Müdürüne ve inşaat şirketi sahibi Osman Genç'e de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Açıklamaların ardından, İnci Adalet Apartmanı için protokol imzalandı. Tören, apartmanın adını taşıyan pastanın Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy ve inşaat şirketi sahibi Osman Genç tarafından kesilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Hava kirliliği uyarısı! "Ömrü 2-3 yıl kısaltıyor"
        Hava kirliliği uyarısı! "Ömrü 2-3 yıl kısaltıyor"
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor

        Benzer Haberler

        Alaçamspor Bocce Takımı, Çim Topu Türkiye Şampiyonu oldu
        Alaçamspor Bocce Takımı, Çim Topu Türkiye Şampiyonu oldu
        Samsun'da vatandaşlar merdivenleri kayak pistine çevirdi
        Samsun'da vatandaşlar merdivenleri kayak pistine çevirdi
        Havza Öğretmenevi, Havza MTAL tarafından yenileniyor
        Havza Öğretmenevi, Havza MTAL tarafından yenileniyor
        Samsun'da vefat eden Kıbrıs gazisi Ali Meriç son yolculuğuna uğurlandı
        Samsun'da vefat eden Kıbrıs gazisi Ali Meriç son yolculuğuna uğurlandı
        19 Mayıs ilçesinde yol açma çalışmaları devam ediyor
        19 Mayıs ilçesinde yol açma çalışmaları devam ediyor
        Samsun'da 4 günde, karda mahsur kalan 96 kişi kurtarıldı, 62 hastaya ulaşıl...
        Samsun'da 4 günde, karda mahsur kalan 96 kişi kurtarıldı, 62 hastaya ulaşıl...