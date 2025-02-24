Samsun'un Bafra ilçesinde görev yapan hakim ve savcıların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla Bafra Adliyesinin lojman sayısı artırıldı.

Adalet Bakanlığının onayıyla 9 yeni daire satın alınarak lojman kapasitesi artırıldı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, yapılan çalışmalar sonucunda lojman sayısının 29'a yükseldiğini ve bu sayede meslektaşlarının konut ihtiyacının büyük ölçüde karşılanacağını belirtti.

Yeni alınan dairelerin Ağustos 2025'te teslim edilmesi planlanıyor. Başsavcı Aksoy, müteahhit firmanın haziran ayına kadar daireleri hazır hale getirme konusundaki kararlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başsavcı Aksoy, bu süreçteki katkılarından dolayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a teşekkürlerini iletti. Ayrıca, İdari İşler Müdürüne ve inşaat şirketi sahibi Osman Genç'e de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Açıklamaların ardından, İnci Adalet Apartmanı için protokol imzalandı. Tören, apartmanın adını taşıyan pastanın Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy ve inşaat şirketi sahibi Osman Genç tarafından kesilmesiyle sona erdi.