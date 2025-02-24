Samsun'da vatandaşlar merdivenleri kayak pistine çevirdi

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsata çeviren vatandaşlar, sokak merdivenlerini kayak pistine dönüştürerek keyifli anlar yaşadı.

Yoğun kar yağışının ardından Fenk Mahallesi'nde bulunan Terme Köprüsü yanındaki merdivenler karla doldu.

Vatandaşlar, merdivenleri kaymak için uygun hale getirerek kışın tadını çıkardı. Kayak keyfini görenler de bölgeye gelerek hem fotoğraf çektirdi hem de poşetle kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Muharrem Midilli, AA muhabirine, kar merdivenleri kapatınca, alanı düzelterek kaymak için uygun hale getirdiklerini anlattı.

Midilli, "Terme merkezinde rampa olmadığı için burada çocukların eğlenebileceği bir yer yaptık. Bizimle birlikte çevrede gören aileler de çocuklarıyla buraya geliyor. Güzel ve eğlenceli bir aktivite oldu." dedi.

Vatandaşlardan Ercan Kocakoç ise "Burada karın tadını çıkarıyoruz. Muharrem arkadaşım böyle bir fikir düşünüp uyguladı. Çocuklarımızla birlikte kayıyoruz. Zaten Terme'de başka kayabileceğimiz bir nokta yok, biz de burayı değerlendirdik." diye konuştu.