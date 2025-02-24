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        Samsun'da vatandaşlar merdivenleri kayak pistine çevirdi

        Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsata çeviren vatandaşlar, sokak merdivenlerini kayak pistine dönüştürerek keyifli anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:15 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:15
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        Samsun'da vatandaşlar merdivenleri kayak pistine çevirdi
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        Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsata çeviren vatandaşlar, sokak merdivenlerini kayak pistine dönüştürerek keyifli anlar yaşadı.

        Yoğun kar yağışının ardından Fenk Mahallesi'nde bulunan Terme Köprüsü yanındaki merdivenler karla doldu.

        Vatandaşlar, merdivenleri kaymak için uygun hale getirerek kışın tadını çıkardı. Kayak keyfini görenler de bölgeye gelerek hem fotoğraf çektirdi hem de poşetle kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

        Muharrem Midilli, AA muhabirine, kar merdivenleri kapatınca, alanı düzelterek kaymak için uygun hale getirdiklerini anlattı.

        Midilli, "Terme merkezinde rampa olmadığı için burada çocukların eğlenebileceği bir yer yaptık. Bizimle birlikte çevrede gören aileler de çocuklarıyla buraya geliyor. Güzel ve eğlenceli bir aktivite oldu." dedi.

        Vatandaşlardan Ercan Kocakoç ise "Burada karın tadını çıkarıyoruz. Muharrem arkadaşım böyle bir fikir düşünüp uyguladı. Çocuklarımızla birlikte kayıyoruz. Zaten Terme'de başka kayabileceğimiz bir nokta yok, biz de burayı değerlendirdik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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