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        TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Samsun'da başladı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 16:00 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:09
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        TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Samsun'da başladı
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması başladı.

        TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığının (BİDEB) Samsun Bölge Koordinatörlüğü tarafından yarışma kapsamında organize edilen sergide, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Tokat, Amasya, Ordu ve Giresun'dan yapılan 2 bin 250 proje başvurusu arasından seçilen 100 proje yer aldı.

        Programa katılan öğrenciler, bilimsel ve teknolojik yenilikler içeren projelerini detaylı şekilde anlatma fırsatı buldu.

        OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil Spor Salonu'nda, yarışmanın başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, TÜBİTAK'ın 56'ncısını düzenlediği etkinliğin, Türkiye adına gurur verici olduğunu söyledi.

        Prof. Dr. Aydın, "On iki ayrı alanda arkadaşlarımız yarışacaklar. Çok heyecan verici bir durum. Alanlar arasında öncelikle biyoloji alanının ve teknoloji tasarım alanlarının ön planda olduğunu görüyoruz. Biz de şimdi 3 gün sürecek bu süreci heyecanla bekliyoruz. Herkese ayrı ayrı başarılar diliyorum ve tebrik ediyorum. Böyle bir organizasyona destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum." dedi.

        TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Yıldıray Topcu ise 1969 yılında başlayan ve 56'ncısı düzenlenen "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışmalarının Türkiye genelinde 12 bölge merkezinde düzenlendiğini belirtti.

        Türkiye genelinde 22 bin 586 proje başvurusu olduğunu dile getiren Topcu, "Hedefimiz proje sayısı ve niteliğini daha da artırmaktır. Projelerin ön inceleme ve ön değerlendirme aşamalarında 29 farklı üniversiteden 136 öğretim üyesi görev almıştır. Her proje kendi alanındaki üç jüri üyesi tarafından değerlendirilmiştir. TÜBİTAK Panel Yönetim Sistemi üzerinden, jüri üyelerimizin yapmış olduğu değerlendirmeler sonucu bölge sergisine 12 farklı alandan 100 proje davet edildi." ifadelerini kullandı.

        Finale kalan projelerin mayıs ayında Ankara'da yapılacak Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edeceğini aktaran Topcu, şunları kaydetti:

        "TÜBİTAK'ın düzenlediği bu proje yarışmalarının temel amacı, gençlerimizi düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek, gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen, 21'inci yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Yarışma sonunda verilen ödüller, bu sürecin amacı değil, gençlerimizi bilimsel çalışma yapmaya motive eden bir araçtır. En önemli ödül, öğrenci ve danışman öğretmenlerimizin proje sürecindeki kazanımlarıdır. Son yıllarda, son günlerde yaşadığımız tüm tecrübeler ülkemizde bilim ve teknoloji potansiyelini geliştirmenin ne kadar kıymetli olduğunu apaçık ortaya koymaktadır."

        TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması 27 Şubat 2025'te OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

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