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        Samsun'da tersane alanında yasa dışı avcılık yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tersane alanında yasa dışı avcılık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 21:25 Güncelleme: 24.02.2025 - 21:39
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        Samsun'da tersane alanında yasa dışı avcılık yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tersane alanında yasa dışı avcılık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi Liman Tersane Alanında yürüttükleri denetimlerde yasak avcılık yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Ekipler, yaptıkları aramada, 2 otomatik av tüfeği ve 2 orman çulluğu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü'nce 2 şüpheliye "kara avcılığı kanuna muhalefet" suçundan 6'şar bin lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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