Samsun'da tersane alanında yasa dışı avcılık yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tersane alanında yasa dışı avcılık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tersane alanında yasa dışı avcılık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi Liman Tersane Alanında yürüttükleri denetimlerde yasak avcılık yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Ekipler, yaptıkları aramada, 2 otomatik av tüfeği ve 2 orman çulluğu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü'nce 2 şüpheliye "kara avcılığı kanuna muhalefet" suçundan 6'şar bin lira ceza uygulandı.
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