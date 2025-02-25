Samsun ve Kastamonu'da kar nedeniyle 364 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Samsun'da 11, Kastamonu'da 353 olmak üzere toplam 364 yerleşim birimi kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.
Samsun'da 11, Kastamonu'da 353 olmak üzere toplam 364 yerleşim birimi kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Kastamonu İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Samsun'un Alaçam ilçesinde 6, Yakakent ilçesinde 1 ve Bafra'da 4 olmak üzere 11 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Kastamonu'da ise Ağlı ve Abana'da sekizer, Azdavay'da 32, Bozkurt'ta 29, Cide'de 44, Çatalzeytin'de 28, Daday'da 3, Devrekani'de 36, Doğanyurt'ta 17, Hanönü'nde 6, İhsangazi'de 10, İnebolu'da 53, Küre'de 29, Pınarbaşı'nda 10, Seydiler'de 2, Şenpazar ve Taşköprü ilçelerinde 19'ar olmak üzere 353 köy yolu kar yağışı dolayısıyla ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
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