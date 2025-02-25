Samsun'da 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi Liman Tersane Alanı'nda gerçekleştirildikleri denetimlerde 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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