Samsun'da karda mahsur kalan hastanın yardımına jandarma koştu
Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri, kar yağışı nedeniyle mahallesinin yolu kapanan hastayı evinden alarak hastaneye ulaştırdı.
Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri, kar yağışı nedeniyle mahallesinin yolu kapanan hastayı evinden alarak hastaneye ulaştırdı.
Alınan bilgiye göre, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ambartepe Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan bir hastayı bulunduğu adresten alıp Terme Devlet Hastanesine götürdü.
Ekipler, ilçenin farklı noktalarında aracı kara saplanan sürücülere de yardım etti.
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