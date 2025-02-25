Samsun'da karda mahsur kalan hastanın yardımına jandarma koştu

Ekipler, ilçenin farklı noktalarında aracı kara saplanan sürücülere de yardım etti.

Alınan bilgiye göre, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ambartepe Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan bir hastayı bulunduğu adresten alıp Terme Devlet Hastanesine götürdü.

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