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        Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Korosu SMA hastası için konser verdi

        Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, SMA hastası Münire Sahra Aykut yararına Türk Halk Müziği konseri verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 12:28 Güncelleme: 25.02.2025 - 13:02
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        Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Korosu SMA hastası için konser verdi
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        Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, SMA hastası Münire Sahra Aykut yararına Türk Halk Müziği konseri verdi.

        Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve şefliğini Sertan Turan'ın üstlendiği konserde, halk müzikleri seslendirildi.

        Konserin gelirleri SMA hastası Münire Sahra Aykut'a bağışlandı.

        Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Şef Sertan Turan'a düzenledikleri konser için plaket takdim etti.

        Konsere, Münire Sahra Aykut'un yakınları, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nurettin Edis, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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