Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Korosu SMA hastası için konser verdi

Konsere, Münire Sahra Aykut'un yakınları, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nurettin Edis, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Şef Sertan Turan'a düzenledikleri konser için plaket takdim etti.

Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, SMA hastası Münire Sahra Aykut yararına Türk Halk Müziği konseri verdi.

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