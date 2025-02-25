Samsun'da devrilen tır, kar nedeniyle dört gün sonra kurtarıldı
Samsun'un Terme ilçesinde devrilen tır, bölgede etkili olan kar nedeniyle dört gün sonra bulunduğu yerden çıkarıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde devrilen tır, bölgede etkili olan kar nedeniyle dört gün sonra bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Terme ilçesinde, 21 Şubat'ta kontrolden çıkan tır Söğütlü mevkisinde yolun sağındaki bahçeye devrildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kar yağışının durmasının ardından yürüttükleri çalışmada, Samsun-Ordu kara yolunu tek şeride düşürdü.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından tır, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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