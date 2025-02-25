Samsun'da devrilen tır, kar nedeniyle dört gün sonra kurtarıldı

Samsun'un Terme ilçesinde devrilen tır, bölgede etkili olan kar nedeniyle dört gün sonra bulunduğu yerden çıkarıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.