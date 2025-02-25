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        Havza Muhtarları Derneği Başkanı Şahin güven tazeledi

        Havza Muhtarları Derneği Genel Kurulunda mevcut başkan Adem Şahin güven tazeledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 15:07 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:20
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        Havza Muhtarları Derneği Başkanı Şahin güven tazeledi
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        Havza Muhtarları Derneği Genel Kurulunda mevcut başkan Adem Şahin güven tazeledi.

        Genel Kurul öncesi Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi tarafından dolandırıcılık ile ilgili broşür dağıtımı yapılarak katılımcılara bilgiler verildi.

        Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genel Kurula tek liste halinde katılan Yeni Mahalle Muhtarı Şahin, yeniden başkan seçildi.

        Genel Kurul sonrası Havza Muhtarları Derneği tarafından düzenlenen yemeğe geçildi.

        Genel Kurul ve yemeğe Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Özkan Parlak, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP İlçe Başkanı Şener Geçit, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, meslek odaları başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

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