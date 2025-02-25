Samsun'da günlerdir etkili olan kar yağışının ardından güneş yüzünü gösterdi

Ekipler ise kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

İl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler okula gidemedi, ulaşımda aksamalar yaşandı, birçok yerleşim birimine ulaşım sağlanamadı.

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