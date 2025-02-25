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        Samsun'da günlerdir etkili olan kar yağışının ardından güneş yüzünü gösterdi

        Samsun'da günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı sonrası güneşin yüzünü göstermesi yaşamı normale döndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:40 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:51
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        Samsun'da günlerdir etkili olan kar yağışının ardından güneş yüzünü gösterdi
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        Samsun'da günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı sonrası güneşin yüzünü göstermesi yaşamı normale döndürdü.

        İl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler okula gidemedi, ulaşımda aksamalar yaşandı, birçok yerleşim birimine ulaşım sağlanamadı.

        Ekipler ise kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

        Kar yağışının durup güneşin yüzünü göstermesiyle kent merkezinde biriken kar kütleleri erimeye başladı.

        Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara çıktı, günlük hayat normal akışına dönmeye başladı.

        Kar altındaki şehir, güneşli havada görüntülendi.

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