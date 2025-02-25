Samsun'da kar nedeniyle mahsur kalan 98 hasta, belediye ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı

Samsun'da kar nedeniyle yolu kapanan yerleşim yerlerinde mahsur kalan 98 hasta, ekiplerin yardımıyla hastanelere ulaştırıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte 5 gün süreyle kar yağışı etkili oldu ve bu süreçte 17 ilçede karla mücadele çalışması yürütüldü.

Ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışması yapan belediye ekipleri, kar nedeniyle bulundukları yerleşim yerlerinde mahsur kalan 98 hastanın da il genelindeki hastanelere ulaştırılması için yolları açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, zorlu kış şartlarında görevlerini özveriyle yerine getiren tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederek, "Her zaman insanımızın yanında, şehrimizin hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.