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        Samsun'da kaçak avcılık yapan 17 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kaçak avcılık yapan 17 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 19:09 Güncelleme: 25.02.2025 - 19:13
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        Samsun'da kaçak avcılık yapan 17 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kaçak avcılık yapan 17 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri doğal yaşamı koruma ve kaçak avcılığı önlemeye yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda, ekiplerce 23-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen kontrollerde, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 17 kişi yakalandı.

        Denetimlerde, 17 av tüfeği, avlanması yasak olan 4 orman çulluğu ve çok sayıda kartuş ele geçirildi.

        Yakalanan kişiler hakkında "2521 sayılı avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurulmasına dair kanun" ile "4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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