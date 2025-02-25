Samsun'da kaçak avcılık yapan 17 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kaçak avcılık yapan 17 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri doğal yaşamı koruma ve kaçak avcılığı önlemeye yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, ekiplerce 23-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen kontrollerde, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 17 kişi yakalandı.

Denetimlerde, 17 av tüfeği, avlanması yasak olan 4 orman çulluğu ve çok sayıda kartuş ele geçirildi.

Yakalanan kişiler hakkında "2521 sayılı avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurulmasına dair kanun" ile "4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.