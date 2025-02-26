Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Samsun Ankara kara yolu Derecik Kavşağı'nda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yön tabelasını devirip refüje çıktı.
Araçlarda hasara yol açan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Aynı kavşakta, 2024 Aralık'tan bu yana meydana gelen 4 trafik kazasında 9 kişi yaralanmıştı.
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