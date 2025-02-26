Samsun'da aynı suçtan aranan 2 firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ve Ayvacık ilçelerinde haklarında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ve Ayvacık ilçelerinde haklarında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İ.G. yakalandı
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aynı suçtan hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.Ö. de gözaltına alındı.
Hükümlüler İ.G. ve S.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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