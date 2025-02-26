Alaçam'da muhtarlar ve eğitim güvenliği toplantısı yapıldı

Toplantıda, ilçenin mevcut sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri, okul servis araçlarının güvenli ve düzenli çalışmasına yönelik değerlendirmeler, okul çevrelerinde oluşabilecek riskler ve alınması gereken önlemler, Trafik Dedektifleri projesinin devamlılığı, mahalli şartların göz önünde bulundurularak ek tedbirlerin planlanması konuları ele alındı.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, ilgili daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

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