Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir kahverengi kokarcayla ilgili uyarıda bulundu

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, mahalle muhtarlarına kahverengi kokarca zararlısı ile ilgili ilaç dağıtımının gerçekleştirildiğini, vatandaşların ilaçlama konusunda hassasiyet göstermesini istediklerini söyledi.

Aydemir, yaptığı açıklamada, 2024 yılında fındık başta olmak üzere üreticinin ürettiği pek çok üründe tarım zararlısı kahverengi kokarca nedeniyle kayıp yaşandığını belirtti.

Kaymakamlık ve ilgili kurumlarla her ay kahverengi kokarcayla ilgili mücadele toplantıları yaptıklarını anlatan Aydemir, "Kahverengi kokarca zararlısı geçtiğimiz yıl üreticilerimizin canını fazlası ile yaktı. Bu sene de aynı durumun yaşanmaması adına devletimiz mahalle muhtarlarımıza ilaçları dağıttı. Vatandaşlarımız, muhtarlarımız öncülüğünde kışlak mücadele kapsamında ahır, çatı arası gibi yerleri muhakkak ilaçlamalıdır. Köylerde yaşayan üreticilerimizin mücadele kapsamında şehir dışında, gurbette yaşayan ve fındık hasadı için ilçeye gelen hemşehrilerimizle de irtibata geçerek onların evleri, çatı araları ve ahırları gibi kahverengi kokarca zararlısının saklanabileceği alanlarda mücadele için muhakkak ilaçlamaların yapılması gerekiyor. Üreticilerimizden bu konuda hassasiyet bekliyoruz." dedi.

Kar yağışının tarımsal üretimi olumlu etkileyeceğini vurgulayan Aydemir, şunları kaydetti:

"İlçemize yıllardır beklendiği gibi kar yağmıyordu. Hava sıcaklıklarının yüksek gitmesi nedeni ile de fındıklar erken doğum yapıyordu ve bir don olayı olduğunda fındıklar yanıyordu. Yaz aylarının kurak geçmesi nedeniyle de üretilen ürünler beklendiği gibi olmuyordu ve bu da üreticinin zarar etmesine neden oluyordu. Bu sene ise ilçemizde kalınlığı yaklaşık 70 santimetreyi bulan kar yağışı meydana geldi. Bu kar yağışı ve hava sıcaklarının mevsim normallerinde gitmesi nedeni ile fındıklar erken doğum yapmayacak ve olası bir don olayında ürün doğum yapmadığı için ürünlerde yanma olmayacak. Bunun yanı sıra kar yağışı ile toprak suya doydu ve yaz aylarında da topraklarda kuraklık olmayacak ve topraktaki diğer zararlılarda yok olacak. Bu da yaz aylarında üretilecek ürünlerin kalitesini artıracaktır. Yağan kar nedeni ile dışarıda kalan kahverengi kokarca zararlılarının da yok olmasını bekliyoruz. Üreticilerimizin ilaçlama konusunda hassasiyet göstermesi önem taşıyor."