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        Samsun'da Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı sone erdi

        Samsun'da Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 18:11 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:25
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        Samsun'da Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı sone erdi
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        Samsun'da Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı tamamlandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın öncülüğünde hazırlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen ve 2 gün süren çalıştay sona erdi.

        Samsun Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kemal Yöntem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştaya 178 akademisyen uzman ve sivil toplum örgütlerinin temsilcisinin katıldığını söyledi.

        Aynı zamanda çalıştayın moderatörlüğünü yapan Yöntem, çalıştayda belirlenen 5 amaca yönelik 10 stratejik hedefin olduğunu belirterek, "Bu hedeflere yönelik Samsun'da yürütülecek 50 faaliyet belirlemeye çalışıyoruz. Genel olarak bu tamamlanmış durumda." dedi.

        Yöntem, ailenin güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyleyerek, "Özellikle demografik risklere yönelik aileleri nasıl korunabilir, dijitalleşme sürecinde aileyi bekleyen riskler var, bunlar üzerinde neler yapılabilir, ailelerin refah düzeyini nasıl arttırabilir, sosyal hizmet politikalarını ailelerin yararına nasıl geliştirebilir, afet dönemlerinde ailelerin sağlamlığını nasıl arttırabiliriz gibi temel konularda 50 tane faaliyet belirlemiş bulunmaktayız. Umarım güzel şeyler çıkartacağız. Çalıştayın raporunu hazırlayacağız. Bugünün sonunda genel bir sunum da hazırlıyoruz. 12 masada oluşan ortak görüşü bir araya getirerek bir şablon hazırlıyoruz. Özellikle öne çıkan başlıklar noktasında aile danışmanlık hizmetlerinin arttırılması, koruyucu aileliğin arttırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, yürütülen çalışmaların görünürlüklerinin arttırılması hedeflerimiz arasında yer alıyor." diye konuştu.

        Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog Zeliha Şahin, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı'na göre 5 stratejik amaç ve 10 hedefin bulunduğunu söyledi.

        Şahin, bu kapsamda 50 faaliyetin hayata geçirilmesinin hedeflendiğine dikkati çekerek, "Uygulanabilirlik düzeyinde il bazında neler yapılabilir? Kamu kurum ve kuruluşları davet edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının vizyonuyla güçlü aile güçlü toplum anlayışıyla bu vizyon geliştirilerek bir eylem planı oluşturulmuştu. Ailenin korunması, zararlı akımlara karşı dijital süreçler başta olmak üzere her türlü zararlı akıma karşı 5 stratejik eylem planı hazırlandı ve 10 hedef belirlendi." diye konuştu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ise çalıştayın başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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