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        Samsun'da 170 bin 755 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 170 bin 755 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 18:56 Güncelleme: 26.02.2025 - 19:03
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        Samsun'da 170 bin 755 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde 170 bin 755 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.K. (23) ile kardeşi V.K'nin (23) il dışından yüklü miktarda uyuşturucu hap getirerek piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşma kapsamında, jandarma ekiplerince takip edilen şüphelilerin adresine operasyon düzenlendi.

        Uyuşturucu madde arama köpeği "Tahra"nın yardımıyla ikamette arama yapan ekipler, 170 bin 755 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 kardeş, karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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