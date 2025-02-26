Samsun'da 170 bin 755 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde 170 bin 755 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 170 bin 755 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.K. (23) ile kardeşi V.K'nin (23) il dışından yüklü miktarda uyuşturucu hap getirerek piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşma kapsamında, jandarma ekiplerince takip edilen şüphelilerin adresine operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu madde arama köpeği "Tahra"nın yardımıyla ikamette arama yapan ekipler, 170 bin 755 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 kardeş, karakola götürüldü.
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