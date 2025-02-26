Samsun'dan kısa kısa

Bafra Vergi Dairesi Müdürü Yüksel Duman ve Müdür Yardımcısı Ufuk Demir, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Serdal Sefa Kocabaş'ı makamında ziyaret etti.

Duman ile Kocabaş, Vergi Haftası çerçevesinde yürütülen bilinçlendirme çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Başkan Kocabaş, Vergi Dairesi Müdürü Duman ve Müdür Yardımcısı Demir'e ziyaretleri için teşekkür etti.

- Vezirköprü

Vezirköprü ilçesinde belediye ekipleri, ramazan ayı öncesinde camilerde temizlik çalışması başlattı.

Vezirköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki cami ile etrafında bulunan abdesthane ve şadırvanları temizledi.

Belediye Başkanı Murat Gül, yaptığı açıklamada, "Yüzlerce vatandaşımızın buluştuğu ibadethanelerimizin temizlik ve hijyenine her zaman olduğu gibi ramazan ayında da gerekli özen ve hassasiyeti gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve huzur içinde ibadet etmelerini sağlamak için büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın da şimdiden ramazan-ı şerifini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

- Çarşamba

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

E.T'nin kullandığı 06 DK 924 plakalı otomobil, Çarşamba - Ayvacık kara yolu Çayvar Mahallesi mevkisinde, M.A. idaresindeki 34 DUG 346 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri, 112 sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

- Çatıdan düşen kişi yaralandı

Çarşamba ilçesinde karı temizlemek için çıktığı çatıdan düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beylerce Mahallesi'nde karları temizlemek için 3 katlı ikametinin çatısına çıkan A.K. (45) dengesini kaybetti.

Çatından düşen A.K, ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.