GÜNCELLEME - Samsun'da 170 bin 755 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde 170 bin 755 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kardeş 1'i tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 170 bin 755 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kardeş 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.K. (23) ile kardeşi V.K'nin (23) il dışından yüklü miktarda uyuşturucu hap getirerek piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşma kapsamında, jandarma ekiplerince takip edilen şüphelilerin adresine operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu madde arama köpeği "Tahra"nın yardımıyla ikamette arama yapan ekipler, 170 bin 755 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 kardeş, karakola götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
H.K. hakkında yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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