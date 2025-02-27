Havza'da KYK öğrencilerinden 48 ünite kan bağışı

Çalışma kapsamında Samsun Kızılay Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Özcan Güler tarafından KYK Havza Yurdunda kalan öğrencilere kan bağışı ve kök hücre bağışı konularında bilgiler aktarıldı.

Bağış çalışmalarına Genç Kızılay Havza Şubesi ve gönüllüleri de destek verdi.

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Türk Kızılay ve KYK Havza Öğrenci Yurdu Müdürlüğü işbirliği ile kan bağışı kabul çalışması yapıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen kan bağışı çalışmasında 48 ünite kan alındı.

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