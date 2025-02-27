Havza'da KYK öğrencilerinden 48 ünite kan bağışı
Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen kan bağışı çalışmasında 48 ünite kan alındı.
Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen kan bağışı çalışmasında 48 ünite kan alındı.
Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Türk Kızılay ve KYK Havza Öğrenci Yurdu Müdürlüğü işbirliği ile kan bağışı kabul çalışması yapıldı.
Yurt Müdürlüğünde kurulan kan bağışı noktasında sağlık çalışanlarından kan bağışı kabul edildi.
Bağış çalışmalarına Genç Kızılay Havza Şubesi ve gönüllüleri de destek verdi.
Çalışma kapsamında Samsun Kızılay Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Özcan Güler tarafından KYK Havza Yurdunda kalan öğrencilere kan bağışı ve kök hücre bağışı konularında bilgiler aktarıldı.
Öğrenciler 48 ünite kan bağışında bulundu.
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