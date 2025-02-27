Samsun'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Baruthane Mahallesi Kürtün Köprüsü'nde bir motosiklet ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, motosiklet sürücüsü Merve A. ile otomobilde bulunan Mehmet Ç. yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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