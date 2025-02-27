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        Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:19 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:19
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        Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.Y. (28) yakalandı.

        İkamette yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 6 fişek, 4 tüfek kartuşu, 20 fişek ve 2 sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan H.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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