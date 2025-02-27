Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.

Yakalanan zanlı ve hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 6 av tüfeği ile 23 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında cinsel istismar, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve müstehcen yayınları ülkeye sokma suçlarından arananlar ile çeşitli suçlardan ceza alan hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.

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