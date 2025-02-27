Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında cinsel istismar, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve müstehcen yayınları ülkeye sokma suçlarından arananlar ile çeşitli suçlardan ceza alan hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.
Kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli ile haklarında 3 ila 22 yıl arasında hapis cezası bulunan 7 hükümlüyü yakaladı.
Operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 6 av tüfeği ile 23 kesici ve delici alet ele geçirildi.
Yakalanan zanlı ve hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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