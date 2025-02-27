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        Samsun'da evini ateşe veren kadın hastaneye götürüldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü, evini ateşe verdiği anlaşılan kadın hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 14:42 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:49
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        Samsun'da evini ateşe veren kadın hastaneye götürüldü
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü, evini ateşe verdiği anlaşılan kadın hastaneye götürüldü.

        Altınyaprak Mahallesi Konut 1'inci Sokak'ta 6 katlı apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı.

        Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Ekipler, yaptıkları incelemede yangının evde yalnız yaşayan F.Y. tarafından çıkarıldığını tespit etti.

        Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen F.Y, tedbir amacıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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