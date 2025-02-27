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        Havza'da anaokulu öğrencilerine "mahremiyet" eğitimi verildi

        Samsun'un Havza ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik mahremiyet eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:06 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:38
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        Havza'da anaokulu öğrencilerine "mahremiyet" eğitimi verildi
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        Samsun'un Havza ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik mahremiyet eğitimi verildi.

        Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile Havza Anaokulunda, psikolog İrem Demirel ve sosyolog Seher Adıgüzel tarafından hazırlanmış görseller ve materyallerle bağırma, güven, tehlike, iyi dokunuş, kötü dokunuş, iyi sır ve kötü sır gibi kavramlar öğretildi.

        Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi çocuklara yönelik ihmal ve istismar vakalarının önüne geçmek amacıyla eğitimlerin düzenlendiğini söyledi.

        Temel amaçlarının çocukların kendilerini koruyabilmeleri olduğunu ifade eden Güvendi, "Kendi özel alanlarının kendilerine ait olduğunu bilmeleri ve başkalarının özel alanlarına saygı duymaları gerektiğinin farkına varmaları. Önceliğimiz eğitimleri ivedilikle tamamlayarak çocuklarımızı ihmal ve istismar olaylarına karşı bilinçlendirmek ve istenmeyen olayların önüne geçmek. Bu çalışmalarda bizlere destek olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

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