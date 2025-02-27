Havza'da engelli ve yaşlıların doğum günleri kutlandı
Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde, şubat ayında doğan sakinlerin doğum günü kutlandı.
Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde, şubat ayında doğan sakinlerin doğum günü kutlandı.
Müdürlüğün yemekhanesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Havza Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Yusuf Duru, etkinliğin merkez sakinlerinin hayatlarına renk katmak amacı ile her ay tekrarlandığını belirterek sakinlerin doğum gününün kutlu olmasını diledi.
Şubat ayı doğumlu on iki engelli ve yaşlı için doğum günü pastası kesildi.
Etkinliğe katılan Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu ile Kızılay gönüllüleri, sakinlerle ilgilendi.
Program, müzikli eğlencenin ardından son buldu.
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