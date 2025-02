Samsunspor Teknik Direktörü Reis'ten hakem açıklaması:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, kaybettikleri maçlarda kötü performanstan dolayı mağlup olduklarını belirterek, "Türkiye'de kesinlikle iyi hakemler var." dedi.

Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği haftalık basın toplantısında, 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda Göztepe gibi güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını dile getirdi.

İlk maçı 3-1 geriden gelerek 4-3 kazandıklarını hatırlatan Reis, "Kendi evimizde Göztepe'ye karşı çok iyi performans göstermiştik. 3-1 gerideyken maçı 4-3 geri çevirmesini bilmiştik. Geçiş oyunu çok iyi oynayabilen rakibe karşı oynayacağız. Göztepe kendi sahasında oynadığı 11 maçın sadece birini kaybetti. Böyle güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Çaykur Rizespor maçından daha iyi bir oyun sergileyerek maçı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Süper Lig'de yabancı hakem tartışmalarına da değinen Reis, şöyle devam etti:

"Bizim oynadığımız 2 veya 3 karşılaşmada hakem performansından memnun olmadığımızı söyleyebilirim. Türkiye'de kesinlikle iyi hakemler var. Bizim her şeyden önce kendi performansımızı düzeltmemiz gerekiyor. Eğer siz, iyi performans gösterirseniz hakeme de hakemin vereceği yanlış bir karara da ihtiyacınız olmaz. Bu karar lehimize de olsa hakemin vereceği karara ihtiyacınız olmaz. Yani önce kendi performansımızı düzeltmemiz gerekiyor. Kaybettiğimiz maçlara bakacak olursak yani 6-7 maç gibi, bu maçlarda kötü performans sergiledik. Bu kötü performanstan ötürü kaybettik, hakemler sebebiyle değil. Bence Türkiye'de gayet iyi hakemler var."

Reis, Türkiye'de büyük kulüpler olduğunu hatırlatarak, "Benim için en önemli şey takımımın performansı. Ligde büyük kulüpler var ve elbette onlar hakkında daha fazla konuşuluyor. Ancak Samsunspor da çok iyi bir sezon geçiriyor ve sık sık gündeme geldiğini biliyorum. Biz, rakiplerin durumuna değil kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz ve Göztepe karşısında da bunu göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Pozisyonumuzu korumak istiyoruz"

Ligdeki bulundukları pozisyon hakkında da bilgi veren Reis, şunları kaydetti:

"Ligde 3. sırada olduğumuz için bizim adımıza lig aynı şekilde devam ediyor diyebiliriz. Bulunmuş olduğumuz pozisyonu korumaya devam etmek istiyoruz. Elbette bu pozisyonu korumak kesinlikle kolay olmayacaktır. Her maçta yüzde yüzümüzü vermemiz gerekiyor. Son oynadığımız Çaykur Rizespor karşılaşmasına bakacak olursak, ilk yarıyı çok iyi bir performansla kapatmış ve ikinci yarıya 2-0 önde girmiştik. Ancak ikinci yarıda istemediğimiz bir performans göstermediğimiz için ne yazık ki o maçı kaybettik. Elbette her maçtan çıkarmamız gereken dersler olacaktır ve son oynamış olduğumuz bu maçtan da ki dersler olacaktır. Umarım bu çıkarmış olduğumuz derslerden sonra Göztepe karşılaşmasında daha iyi bir performans gösteririz. Eğer bu maçı da kazanacak olursak pozisyonumuzu sağlamlaştırmış ve daha uzun süre üçüncü sırada kalma fırsatımız olacak. Her zaman oyuncularıma söylediğim bir şey varsa, o da tabiri caizse kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerektiği. Göztepe karşılaşmasında da bunu göreceğiz. Zor bir karşılaşma olacak. Ama eminim futbolcularım ellerinden gelenin en iyisini yapıp, puanları almaya çalışacaklardır."