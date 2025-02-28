Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliye adli kontrol
Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartı uygulandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartı uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.Y. (28) yakalandı.
İkamette yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 30 fişek ve 2 sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan H.Y'nin emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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