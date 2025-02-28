Samsun'da iki hafif ticari aracın çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ali Ç. (22) idaresindeki 55 ARE 034 plakalı hafif ticari araç, Altınyaprak Mahallesi Musa Cevher Dudayev Bulvarı'nda Mustafa K. (28) yönetimindeki 55 JP 468 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve ilkyardım ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile Berra K. (16) Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yola savrulan araç parçaları belediye ekiplerince temizlendi, araçlar çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi.
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