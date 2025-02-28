GÜNCELLEME - Samsun'da "usulsüz sağlık raporu" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Samsun'da usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla aralarında 1 doktorun da bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir hastanede "emeklilik işlemlerinde kullanılmak üzere usulsüz sağlık kurulu raporu" düzenlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli M.G'nin elebaşılığında, B.E, D.S. ve M.K'nin hastane çalışanlarıyla bağlantılı olarak, usulsüz tahlil sonuçları düzenlediği, kekeme taklidi gibi yöntemler kullanarak sağlık raporları aldığı, ameliyat olmadan ameliyat olmuş gibi gösterildiği ve işe gitmemek için sahte iş göremezlik raporları düzenledikleri tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, "rüşvet, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, kulak burun boğaz uzmanı doktor N.K. (69) ile M.G, B.E, D.S. ve M.K ile 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İkamet ve iş yerlerindeki aramalarda, ruhsatsız tabanca, 208 tabanca fişeği, 3 engellilik sağlık kurulu raporu, sağlık kurulu muayene fişi, 3 suç yazışması bulunan ajanda ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.